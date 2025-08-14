Nottingham Forest fecha acordo por jogador do City

James McAtee participou de 34 jogos sob o comando de Pep Guardiola e marcou sete gols - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O Nottingham Forest se prepara para mais uma contratação de peso após investir 42 milhões de euros (R$ 269 milhões) em Dan Ndoye. De acordo com informações do ‘The Athletic’, o clube já fechou acordo com o Manchester City para trazer James McAtee.

O Nottingham Forest vai pagar 35 milhões de euros (R$ 224 milhões) pelo meio-campista inglês de 22 anos, que estreou na equipe principal do City em setembro de 2021, aos 18 anos. Na última temporada, McAtee participou de 34 jogos sob o comando de Pep Guardiola e marcou sete gols.

Segundo a publicação do jornal inglês, o Manchester City vai incluir uma cláusula de recompra e garantir participação em futuras vendas do jogador.

