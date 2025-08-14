Yuri Alberto lamenta nova baixa por lesão no Corinthians: ‘Muito difícil”

Pela segunda vez em menos de três meses, o Corinthians não poderá contar com Yuri Alberto. Na última quarta-feira (13), o atacante passou por cirurgia de emergência para correção de hérnia inguinal. A expectativa é que a recuperação dure três meses e o jogador só volte aos gramados em novembro.

No final de maio, Yuri sofreu uma fratura em uma vértebra na lombar e ficou dois meses afastado do campo. Com uma nova lesão, o atacante não escondeu sua tristeza por passar por mais uma situação assim e espera que tudo vai se acertar com o tempo.

“Não vou mentir, é muito difícil passar por isso de novo, ainda mais depois de já ter ficado tanto tempo fora este ano, mas eu acredito muito que logo tudo vá se acertar”, declarou em comunicado via sua assessoria de imprensa.

Yuri Alberto é o terceiro caso de hérnia inguinal no Corinthians neste ano. No começo da temporada, Gustavo Henrique passou pela operação e, em julho, o lateral-esquerdo Hugo. O clube trata os casos como uma infeliz coincidência e acredita que não há relações entre as ocorrências. Agora, o atacante seguirá um cronograma de recuperação definido pelo departamento médico do Timão.

