Artur enaltece postura do Botafogo e define jogo de volta como ???batalha???

Artur colocou o Botafogo em vantagem no placar com menos de um minuto de jogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

O Botafogo rapidamente se impôs sobre a LDU e conseguiu marcar com somente 15 segundos de jogo. Na sequência, a equipe carioca adotou uma estratégia defensiva no restante do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A conduta provocou incômodo pela pressão que sofreu do adversário. Apesar disso, o Alvinegro assegurou a vitória, no Nilton Santos, nesta quinta-feira (14).

Assim, o resultado criou um cenário favorável para o confronto de volta no Equador. Isso porque um empate na partida de volta garanta a classificação para o Glorioso. Autor do gol do triunfo, Artur confessou que a dificuldade do time em construir um placar mais amplo causou incômodo.

“A gente sabia da dificuldade que seria um jogo de oitavas de final da Libertadores. A LDU tem qualidade. Conseguimos abrir o placar logo no início, mas não conseguimos ampliar”, detalhou Artur.

Postura do Botafogo agrada

Apesar disso, ele exaltou a conduta do Botafogo no duelo e definiu o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores como uma “batalha”.

“Mesmo assim, parabéns à equipe, que se comportou bem. Agora é focar na outra batalha lá no Equador”, acrescentou o atacante.

Posteriormente, o Botafogo passará a mudar o seu foco para o Campeonato Brasileiro. Até porque a equipe terá o Palmeiras como seu adversário seguinte pela 20ª rodada do torneio, às 20h30, no Nilton Santos, no próximo domingo (17).

Na sequência, o Glorioso voltará a focar na Libertadores, pois vai ao Equador para decidir a vaga nas quartas de final da competição. O segundo embate pelas oitavas de final ocorrerá no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, às 19h, na próxima quinta-feira (21).

