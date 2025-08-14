Hulk exalta Reinier após gol da vitória do Atlético: ‘Ele consegue pensar antes’

Camisa 7 sofreu com a marcação mas o talento do ataque garantiu a vitória - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O atacante Hulk foi o herói da vitória do Atlético na Sul-Americana. Ele marcou o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (14). Após a partida, contudo, o ídolo do Galo fez questão de exaltar um companheiro. Ele deu todo o crédito da jogada do gol para o recém-chegado meia Reinier.

O gol da virada do time mineiro, de fato, saiu já aos 43 minutos do segundo tempo. A jogada começou com um cruzamento na área para o meia Reinier. O atacante Hulk, então, descreveu o lance com muita admiração.

“A jogada que a gente costuma chamar de futevôlei, chegou com o peito e ficou perfeito para chegar batendo ali”, contou o camisa 7.

Hulk destaca rápida sintonia

O mais impressionante na jogada, segundo o atacante, foi a rápida sintonia. Ele destacou a grande inteligência e a qualidade técnica do novo colega de time:

“A gente percebe que o cara que tem muita qualidade e consegue pensar antes. Quando a bola estava no alto, que eu olhei que era o Reinier, eu já sabia que ele ia tentar o passe para mim de primeira.”

Hulk, inclusive, fez grandes elogios ao futuro do novo meia na equipe. Ele acredita que o jogador, que chegou há muito pouco tempo, será importante. A confiança no sucesso da nova parceria, portanto, é total.

“É um cara que tem muita qualidade, tenho certeza que vai acrescentar muito no nosso plantel”, afirmou o ídolo atleticano.

A nova parceria, que já rendeu um gol decisivo, certamente anima a torcida. O entrosamento rápido entre os dois craques é uma ótima notícia para o time. A jogada, de fato, foi fundamental para garantir a vantagem no torneio. O Atlético, enfim, leva o resultado de 2 a 1 para o jogo de volta na Argentina.

