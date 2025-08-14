John se manifesta sobre permanência no Botafogo: ???Tomei a decisão certa de ficar???

John recuperou a titularidade na meta do Botafogo, mas passa a ter a concorrência de Neto - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

A vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a LDU, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores foi um passo significativo na disputa da classificação. A equipe carioca soube aproveitar o fato de atuar em seus domínios e criou um contexto propício para confirmar a vaga para a etapa seguinte do torneio. Isso porque, um empate no confronto de volta, no Equador, concretiza a classificação.

John, goleiro do Alvinegro, considera que o rendimento no embate foi satisfatório. Entretanto, a competência do adversário equatoriano foi essencial para não ter sucesso em aumentar a vantagem. Inclusive, ele aproveitou a oportunidade para se posicionar sobre a sua continuidade no Glorioso.

“Grande jogo nosso hoje. Foi difícil pela qualidade do rival. Conseguimos os três pontos, estou feliz em voltar a atuar (Foi desfalque contra o Fortaleza e Cruzeiro , pois tinha negociações avançadas para se transferir ao West Ham) — o mais importante é estar aqui e ajudar o Botafogo a conquistar esse título”, ressaltou o arqueiro.

“Tomei a decisão certa de ficar aqui e ajudar meus companheiros a buscar grandes títulos. Precisei de alguns dias pra pensar, como me pronunciei. Aqui é minha casa, decidi ficar. Fico feliz pelo carinho. Foi uma das escolhas para eu ficar. Precisava de um tempo para pensar, fico feliz com o carinho da torcida. Agora é seguir, sabendo que tem jogo importante no domingo”, acrescentou”, John.

Botafogo parou na inspiração defensiva da LDU

A avaliação do goleiro do Botafogo foi que o time teve atuação consistente e capacidade inventiva no duelo. Entretanto, a performance defensiva da LDU foi crucial para o resultado simples.

“Criamos chances, mas o goleiro deles foi feliz em algumas defesas. Fizemos um jogo firme contra um time que marca bastante. O 1 a 0 foi importante. Agora é pensar no Brasileirão no domingo, antes da volta no Equador”, analisou.

Posteriormente, o Botafogo passará a mudar o seu foco para o Campeonato Brasileiro. Até porque a equipe terá o Palmeiras como seu adversário seguinte pela 20ª rodada do torneio, às 20h30, no Nilton Santos, no próximo domingo (17).

Na sequência, o Glorioso voltará a focar na Libertadores, pois vai ao Equador para decidir a vaga nas quartas de final da competição. O segundo embate pelas oitavas de final ocorrerá no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, às 19h, na próxima quinta-feira (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.