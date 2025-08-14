Cuca explica virada do Atlético: ‘Demoramos a entender o jogo’

O técnico Cuca explicou como o Atlético conseguiu a virada sobre o Godoy Cruz. A equipe venceu o time argentino por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana. O jogo ocorreu na Arena MRV, nesta quinta-feira (14). Para o treinador, a equipe demorou a se encontrar na partida. As mudanças no intervalo e a nova atitude do time, contudo, foram decisivas para o resultado final.

O comandante, de fato, não gostou do que viu na primeira etapa da partida. Ele acredita que seus jogadores demoraram a se adaptar ao estilo de jogo do rival.

“Acho que demoramos a entender o jogo, o adversário e a arbitragem”, avaliou Cuca. “No primeiro tempo eles foram mais competitivos do que nós, ganharam as divididas”, completou o treinador.

A melhora da equipe no jogo, segundo Cuca, começou com as trocas feitas no vestiário. As entradas de Alexsander, Igor Gomes e Biel mudaram a cara do time.

“Estávamos sem criação no primeiro tempo, e aí colocamos as peças para fazermos essa criação. Fomos felizes, criamos mais, encurralamos o adversário atrás”, afirmou o técnico.

Além da parte tática, o treinador citou o fator mental como algo decisivo. Suas trocas mais ousadas, segundo ele, enviaram uma mensagem clara ao elenco:

“Quando tiramos (…) um zagueiro para por um meia-armador (…) estamos mostrando para o jogador que queremos ganhar. Esse espírito foi fundamental, passou para a arquibancada e fizemos essa virada.”

A virada, enfim, dá ao Atlético uma pequena, mas importante, vantagem. O time agora joga por um empate na Argentina na próxima quinta-feira (21). Antes disso, contudo, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro. A equipe do Galo enfrenta o Grêmio no domingo (17), novamente na Arena MRV.

