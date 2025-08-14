‘Estou muito feliz’, diz Reinier após assistência decisiva em sua estreia pelo Atlético

O meia Reinier teve uma estreia de gala com a camisa do Atlético. Ele foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, na Sul-Americana. O jogo ocorreu nesta quinta-feira (14), na Arena MRV. Após a partida, o novo reforço celebrou o grande resultado. Ele, contudo, já demonstrou foco total nos próximos desafios do time.

A participação de Reinier, de fato, foi fundamental para o triunfo. Foi dele a assistência para o gol da vitória, marcado por Hulk já no final do jogo. O meia se mostrou muito realizado com seu desempenho individual e, principalmente, com o coletivo.

“Estou muito feliz, tanto com a vitória quanto com a assistência também. Desde quando eu cheguei estava trabalhando forte para poder dar o meu melhor”, disse.

Reinier prega respeito ao adversário

O jogador também fez uma análise do confronto contra a equipe argentina. Ele valorizou o resultado conquistado em casa, mas pregou respeito ao adversário:

“E o que importa foi a vitória, um jogo bastante complicado contra uma grande equipe. E só foi o primeiro jogo, agora temos o segundo fora, vai ser bastante complicado.”

Olhando para o jogo de volta, o meia já projeta um ambiente bastante hostil. Ele espera um estádio lotado e muita pressão da torcida local na Argentina:

“A gente está com a vantagem, mas é um jogo bastante perigoso. Tenho certeza que vai estar lotado, porque a gente sabe que os argentinos sempre lotam os estádios deles, então é ir descansar agora e ir firme para esse segundo jogo.”

Apesar da euforia, o foco de Reinier já se volta para o próximo compromisso. O jogador sabe que o time não pode se desconcentrar das outras competições. A sua mentalidade, portanto, já está na partida do fim de semana. “E agora é trabalhar para jogar contra o Grêmio”, finalizou o novo meia do Atlético.

