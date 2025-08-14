No Paraguai, Libertad e River Plate não saem do empate

Enquanto o Palmeiras encaminhou sua classificação para as quartas de final da Libertadores, o mesmo não pode se dizer da chave que define seu provável oponente. Isso porque, na cidade de Assunção, Libertad e River Plate empataram sem gols, deixando a eliminatória em aberto para o embate decisivo. Embate esse que ocorre na próxima quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental.
Donos da casa mais consistentes
É bem verdade que, com menos de cinco minutos, o River arrumou espaço para uma perigosa finalização onde Borja foi travado providencialmente pela zaga paraguaia.
Contudo, na sequência do primeiro tempo, o que se viu foi os donos da casa com marcação mais justa e capacidade ofensiva para rondar a grande área do goleiro Franco Armani. Foi nesse ritmo que os anfitriões criaram a melhor chance de gol, em toda a primeira etapa, quando Hugo Fernández recebeu invadindo a grande área e bateu cruzado para grande intervenção do arqueiro argentino.
Mudança de rotação
Diante dos problemas apresentados pelo River Plate no primeiro tempo, o técnico Marcelo Gallardo radicalizou ao promover três mudanças no intervalo. E as entradas de Juanfer Quintero, Nacho Fernández e Sebastián Driussi transformaram a postura do time visitante que passou a “espremer” o Libertad na defesa.
Com notória superioridade e volume crescente de oportunidades claras de marcar, os argentinos até fizeram o suficiente para Martín Silva trabalhar. Contudo, ainda assim, não conseguiram mudar o cenário de empate na capital do Paraguai.
