Davide exalta triunfo do Botafogo pelo prazo curto em estudar a LDU: ‘Surpreso’

O Botafogo não deu chances para o azar, fez valer o seu poder como mandante e superou a LDU por 1 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (14). O resultado, inclusive, evidencia a força do Alvinegro no Nilton Santos, já que manteve os 100% de aproveitamento em seus domínios na competição. O técnico Davide Ancelotti tratou de engrandecer o triunfo, especialmente pelo comportamento inesperado do adversário equatoriano, conforme sua análise.

“Foi um jogo difícil, contra um time que aproveitou bem dos espaços que tinha, porque a gente teve que fazer um jogo aberto para conseguir um resultado positivo. Conseguimos o resultado positivo. Nessa competição, sempre é bom ganhar, porque não é fácil. Temos que nos preparar bem para o jogo de volta, com confiança e com essa pequena vantagem que temos”, argumentou o comandante.

“É uma pressão bem feita. Uma pressão que surpreendeu um pouco pela velocidade e organização. É um time bem treinado, mas acho que nessa competição – para mim é nova, tenho que conhecer -, todos os times são difíceis para ganhar. Temos que ficar contentes pela vitória de hoje”, complementou Ancelotti.

Na sequência, o treinador deu sua percepção inicial sobre o impacto da Libertadores, principalmente pela estruturação que os competidores apresentam.

“Vejo que é uma competição de alto nível, onde os jogos são difíceis, porque os times são organizados, têm qualidade física. LDU surpreendeu porque não conhecia bem, tive pouco tempo para estudar o time, então eles surpreenderam. Fico contente com a vitória. Eles aproveitaram os espaços que tiveram muito bem”, apontou o técnico.

Gol relâmpago

Posteriormente, Davide frisou a crucialidade para o Botafogo marcar o gol ainda nos momentos iniciais da partida. Conforme sua análise, tal cenário foi um diferencial em um embate no qual o oponente também acumulou algumas oportunidades.

“Isso foi o fundamental, porque foi um jogo muito equilibrado. Depois, acho que nos últimos 20 minutos, tivemos algumas chances para ampliar, mas acho que o 1 a 0 foi um resultado justo. Não tenho experiência nisso (altitude), mas sei que temos uma equipe que trabalha muito bem para nos ajudar. Temos que nos adaptar taticamente e fisicamente”, explicou o treinador.

Plano de aproveitar John e Neto no Botafogo

O comandante admitiu que o seu plano é utilizar tanto John, que permaneceu na equipe, como Neto, que chegou recentemente ao Alvinegro.

“Vou aproveitar os dois, porque tenho goleiros muito bons. Agora, a situação que aconteceu com o John é que o John vai ficar, contente de ficar, a gente está contente que ele vai ficar. E Neto, que é um goleiro de experiência, que vai ter a sua oportunidade, que vai competir por um posto também”, explicou Davide.

Em um primeiro momento, o técnico não pretende promover um rodízio entre eles em diferentes torneios.

“Assim como o Léo, porque ele demonstrou que posso confiar nele, então eu vou ter um trabalho difícil, mas é meu trabalho. Acho que não vou dedicar uma competição para um goleiro e outra para outro”, indicou o comandante.

Em seguida, o Glorioso voltará a focar no Campeonato Brasileiro. Até porque a equipe terá o Palmeiras como seu adversário seguinte pela 20ª rodada do torneio, às 20h30, no Nilton Santos, no próximo domingo (17). O treinador insinuou que está inclinado em preservar alguns atletas.

Depois, o Glorioso voltará a focar na Libertadores, pois vai ao Equador para decidir a vaga nas quartas de final da competição. O segundo embate pelas oitavas de final ocorrerá no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, às 19h, na próxima quinta-feira (21). Com a vitória na primeira partida, um empate no segundo duelo assegura a classificação para as quartas de final da Libertadores.

