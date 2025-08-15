Coritiba bate Novorizontino no fim e dorme na liderança da Série B

O Coritiba conquistou um grande resultado na abertura da 22ª rodada da Série B ao derrotar por 2 a 1 o Novorizontino na noite desta quinta-feira (14), no interior paulista. O atacante Lucas Ronier marcou duas vezes para os visitantes, o último deles aos 42 minutos do segundo tempo. Matheus Frizzo fez o único gol dos anfitriões no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão.

Com o triunfo, o Coxa dorme na liderança da Segunda Divisão, agora com 42 pontos. O Goiás aparece com 41, mas ainda joga nesta rodada. Desse modo, os paranaenses voltam a torcer, a exemplo da rodada anterior, por um tropeço do Esmeraldino, que faz clássico estadual fora de casa contra o Vila Nova no próximo sábado.

Já o time de Novo Horizonte vê encerrar sua invencibilidade como mandante na competição, estacionado nos 36 pontos. O Tigre do Vale pode deixar G4 caso Chapecoense e Remo vençam na rodada.

Pela 23ª rodada da Série B, o Novorizontino volta a entrar em campo na sexta-feira (22), às 21h35, quando visita o Criciúma no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. No dia seguinte, no sábado (23), às 16h, o Coritiba recebe o Remo no Couto Pereira, em Curitiba.

Jogos da 22ª rodada da Série B

Quinta-feira (14/8)

Novorizontino 1×2 Coritiba

Sexta (15)

Amazonas x América-MG – 20h

Sábado (16)

Remo x Botafogo-SP – 16h

Vila Nova x Goiás – 18h30

Athletico-PR x Cuiabá – 20h30

Domingo (17)

Chapecoense x Paysandu – 16h

Atlético-GO x Ferroviária – 18h30

Segunda (18)

Volta Redonda x CRB – 19h

Athletic x Criciúma 4×2 Athletico-PR

Terça (19)

Operário x Avaí – 19h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.