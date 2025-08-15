Aprovada? Flaco López e Vitor Roque comentam sobre dupla que brilhou em goleada no Palmeiras

O Palmeiras encaminhou a sua classificação para as quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (14), o Verdão goleou o Universitario por 4 a 0 no jogo de ida da competição continental e só será eliminado caso aconteça uma tragédia no Allianz Parque.

Os grandes alviverdes na partida foram Flaco López e Vitor Roque. A dupla participou ativamente dos quatro gols, com o argentino marcando duas vezes e dando uma assistência, enquanto Roque marcou um, deu uma assistência e sofreu o pênalti que abriu o marcador.

Flaco disse que se sente mais a vontade em atuar com outro atacante e deixou a responsabilidade da continuidade da parceria com Abel Ferreira.

“Acho que é mais fácil para mim jogar com outro centroavante. Hoje deu muito certo, vamos ver o que o treinador acha. A gente está sempre preparado para jogar com quem seja. Acho que vamos dar muita alegria, vamos continuar trabalhando e isso aí já é trabalho para o técnico”, afirmou o argentino.

Já Vitor Roque comemorou a eficácia da dupla. O atacante recordou que essa foi a primeira vez que os jogadores começaram uma partida juntos. O brasileiro elogiou o seu companheiro e também comentou sobre a ajuda que um deu para o outro.

“Encaixamos muito bem, acho que foi a primeira vez que começamos jogando junto de titular. Deu super certo, estou muito feliz. O Flaco é um jogador incrível e, claro, com dois é muito mais fácil, é um próximo do outro e eu sempre pude ajudar ele e ele também pôde me ajudar bastante”, ressaltou.

Bebeto e Romário do Palmeiras?

Na internet, a torcida do Palmeiras não segurou a empolgação e fez comparações com outras parcerias. Nas redes sociais, já circulam imagens em que os rostos de Flaco e Roque são colocados em Romário e Bebeto. O argentino espera que as atuações lembrem um pouco a dupla do tetra.

“Tomara que seja pelo menos um pouquinho”, brincou.

