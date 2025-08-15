Andrés Gómez cita plano ambicioso no Vasco: ???Pelo sonho de jogar a Copa???

Atacante colombiano é uma aposta no Vasco para tentar suprir carência nas pontas - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco da Gama)

O atacante Carlos Andrés Gómez chegou ao Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (14), para resolver as últimas etapas para concretizar a sua transferência para o Vasco. O planejamento é que o colombiano realize os exames médicos, nesta sexta-feira (15) e caso receba a aprovação, assine o contrato de empréstimo por uma temporada.

Inclusive, o atacante expôs seu plano ambicioso como principal motivo para acertar com o Cruz-Maltino. Andrés também espera que a convivência com Fernando Diniz lhe permita crescer de rendimento. Especialmente pelo o histórico do treinador com atletas da Colômbia.

“Seria um sonho para mim jogar a Copa do Mundo com minha seleção. Por isso aspirei vir para esse clube tão grande. Penso que é um técnico que vai me dar muita confiança porque trabalhou com muitos colombianos e poderá tirar o melhor de mim”, alegou o atacante.

Em seguida, Goméz enumerou algumas de suas valências e garantiu empenho no período em que estiver no Vasco.

“(Podem esperar) Muita entrega, gosto de correr muito, sou muito veloz. Também tenho gols com ambas as pernas, sou um jogador que desequilibra. Vou apoiar a defesa também e, principalmente, o ataque”, esclareceu o colombiano.

Com relação a sua questão física, o jogador apontou que se encontra em boas condições, apenas apresenta algumas dores. Além disso, admitiu estar apreensivo para retornar aos gramados.

“Fisicamente estou muito bem. Tenho um incômodo no quadríceps, mas não é muito. Venho de pré-temporada e estou muito contente de estar aqui. Ansioso para estar no campo e dar o melhor de mim”, confidenciou Andrés.

Detalhes do negócio entre Vasco e Rennes

Pelo empréstimo que será válido até a Copa do Mundo, o Vasco vai pagar aproximadamente um milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões na cotação atual), divididos em parcelas. Inclusive, o vínculo contará com uma obrigação de compra atrelado ao cumprimento de metas entre quatro a cinco milhões de euros (entre R$ 25 milhões a R$ 31 milhões na cotação atual). Caso haja a ativação da cláusula, o clube carioca irá adquirir 60% dos direitos econômicos do atacante.

O Cruz-Maltino também convenceu o Rennes a incluir objetivos controláveis. Deste modo, se o seu desempenho não corresponder à expectativa, o Vasco evitará ter que cumprir com o pagamento da obrigação de compra. Andrés Gómez é a segunda contratação do Cruz-Maltino na janela de transferências do meio da temporada. Antes dele, o clube acertou com o volante Thiago Mendes, que estava livre no mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.