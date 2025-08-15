Betis tem interesse em Facundo Bernal, mas Fluminense não pretende liberá-lo

O Real Betis, da Espanha, tem interesse na contratação do volante Facundo Bernal, do Fluminense. Contudo o Tricolor de Laranjeiras não pretende liberar o atleta, de 21 anos, nesta janela de transferências e espera contar com o uruguaio para o restante da temporada. A informação é do portal “ge”.

Com isso, o clube espanhol não fez uma proposta oficial, apenas uma sondagem inicial por meio de um dirigente esportivo. Entretanto, no momento, o técnico Renato Gaúcho não quer abrir mão do atleta, que não é titular, mas frequentemente aparece entre os onze por causa da rotatividade do elenco nas três competições.

Após a disputa do Mundial de Clubes, o estafe do jogador recebeu outras sondagens, especificamente do futebol italiano. Mas não houve nenhuma proposta oficial, com números à mesa.

Vale lembrar que Bernal chegou ao clube em agosto de 2024 e tem contrato até 2028. Na ocasião, o Tricolor desembolsou cerca de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atual camisa 5.

Por fim, o Fluminense volta a campo neste sábado (16) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os comandados do técnico Renato Gaúcho medem forças com o Fortaleza, no Maracanã, às 16h (de Brasília).

