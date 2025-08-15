Fluminense busca agilizar burocracia para contar com Santi Moreno contra o Fortaleza

Depois da estreia de Lucho Acosta, o Fluminense trabalha para regularizar mais um de seus reforços para a sequência da temporada. Trata-se de Santi Moreno, que ainda não teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele terá que ser regularizado até esta sexta-feira (15) para ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho no confronto com o Fortaleza pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, portanto, ainda aguarda alguns documentos do Portland Timbers, dos Estados Unidos, para completar o registro. Caso não consiga agilizar tais processos, o colombiano só terá condições de entrar em campo na rodada seguinte. O duelo com o Leão do Pici está marcado para às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Por outro lado, o jogador não poderá defender as cores da equipe no jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, contra o América de Cali. Isso porque não esteve entre os inscritos a tempo e só poderá estar em campo nas quartas de final, caso o time avance.

Elenco recheado de estrangeiros

Com a chegada do colombiano, o Fluminense terá em seu elenco onze atletas estrangeiros. No momento, a CBF permite que nove atletas nascidos fora do país estejam entre os relacionados para uma partida.

Revelado pelo América de Cali, adversário da equipe carioca nas oitavas da Sul-Americana, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura. Por fim, o atleta atua pela ponta direita e fez 110 jogos pela equipe norte- americana, com 22 gols marcados e 29 assistências, no total.

