Tolói volta ao São Paulo com experiência para liderar setor defensivo

Aos 34 anos, Rafael Tolói está de volta ao São Paulo para assumir um papel central Internamente, pessoas influentes no CT do Tricolor o definem como “experiente, líder e um rei” no sistema com três zagueiros. Estrutura que domina desde sua passagem pela Atalanta, na Itália.

Negociado pelo próprio São Paulo com o clube de Bérgamo em 2015, Tolói se transformou taticamente sob o comando de Gian Piero Gasperini, técnico que marcou época com o esquema 3-4-3. Foram nove anos sob a batuta do italiano, período em que o brasileiro naturalizado italiano virou capitão, conquistou a Liga Europa 2023/2024 e garantiu espaço na Seleção da Itália com Roberto Mancini.

“O que sei sobre linha de três aprendi lá. Foram anos de muito aprendizado e conquistas”, costuma resumir o defensor.

Desde que voltou ao Morumbis, o técnico Hernán Crespo mantém o esquema com três zagueiros em todas as partidas. Com Tolói à disposição, a tendência é que ele atue na sobra, função estratégica no trio defensivo. Alan Franco dificilmente perde seu lugar no time titular, enquanto Sabino e Ferraresi devem disputar a terceira vaga.

São Paulo buscava desesperadamente um zagueiro

A contratação também atende a uma necessidade imediata. Afinal, desde o retorno de Ruan Tressoldi ao Sassuolo e a lesão recente de Arboleda, o São Paulo buscava um zagueiro no mercado. Igor Rabello chegou a negociar, mas fechou com o Fluminense. Livre desde sua saída da Atalanta, Tolói foi a solução encontrada pela diretoria.

O vínculovai até o final de 2026, com possibilidade de renovação automática para 2027 se metas forem cumpridas no próximo ano. Na tarde de quinta-feira, o defensor desembarcou no Aeroporto de Congonhas, passou por exames e iniciou a adaptação ao clube que já defendeu entre 2012 e 2015, com 133 partidas, seis gols e o título da Copa Sul-Americana de 2012.

O reencontro, agora, tem um contexto diferente. Afinal, Tolói retorna não apenas como ex-jogador do clube, mas como líder experiente, pronto para ser a âncora da defesa tricolor.

