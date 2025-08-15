Corinthians liga alerta para possíveis saídas de outros jovens da base

A transferência de Kauê Furquim, de apenas 16 anos, para o Bahia acendeu um alerta vermelho no Parque São Jorge. O atacante, que teve a multa rescisória nacional de R$ 14 milhões paga pelo clube baiano, deixou o Corinthians sem sequer estrear como profissional, abrindo um debate interno sobre a fragilidade contratual dos jovens da base.

O temor agora é que outros talentos sigam o mesmo caminho. O caso que mais preocupa é o de Gui Amorim, meia-atacante camisa 10 do sub-17, representado pela mesma empresa que gerencia a carreira de Furquim.

Segundo informações internas dentro do Timão, no mês passado representantes do Grupo City visitaram o clube para observar Gui. Contudo, acabaram se impressionando também com Furquim, acelerando a negociação.

“Claro que deixa a gente preocupado, isso sempre fica, não tenha dúvida. Se for pegar os meninos que são titulares, boa parte tem salário e multa rescisória nessa mesma faixa. O erro não é nosso, é da lei. Se for dobrar o salário de todo mundo, quebra a base, quebra ainda mais o clube. O que tem que ter é honestidade e mudar a lei. Se não fizer lei mais forte, os oportunistas vão abusar”, disse Carlos Roberto Auricchio, diretor da base corintiana.

Pelas regras atuais, a multa rescisória para transferências nacionais pode ser de no máximo 2.000 vezes o salário do atleta. Como a maioria dos jovens recebe vencimentos baixos para os padrões do futebol, o valor final acaba muito distante do que o clube considera adequado para protegê-los.

Corinthians já viveu situações semelhantes

Aliás, não é a primeira vez que o Corinthians perde uma promessa em situação parecida. Afinal, o lateral-esquerdo Denner, hoje com 17 anos, foi negociado com o Chelsea, da Inglaterra, por 10 milhões de euros, já com a transferência prevista apenas para 2026, quando completar 18 anos. Além disso, no sub-17, o atacante Léo Amistá e o zagueiro Iago Machado também são apontados como alvos no mercado e preocupam a diretoria.

Enquanto busca soluções, o clube promete adotar postura mais rígida, tanto na renegociação de contratos para aumentar multas, quanto no enfrentamento jurídico contra clubes que tentarem atrair seus jovens atletas. No caso de Kauê Furquim, o Corinthians classificou a investida do Bahia como “aliciamento ilícito e imoral”, e afirmou que recorrerá à Fifa e à CBF para tentar reverter o cenário.

