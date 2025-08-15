Botafogo propõe ajudar Atlético-GO na busca por um substituto de Alix Vinícius

O Botafogo segue na busca por reforçar seu setor defensivo e tem Alix Vinícius, zagueiro do Atlético-GO, como plano A. Afinal, a defesa teve mais uma baixa, nesta quinta-feira (14), visto que David Ricardo sentiu a posterior da coxa direita diante da LDU pela Libertadores. O atleta, então, se juntou a Cuiabano, Kaio Pantaleão e Bastos como desfalque.

Dessa forma, o Glorioso se colocou à disposição em ajudar o Dragão a achar o substituto, de acordo com informações do portal “ge”. Isso porque as duas diretorias têm uma boa relação, o que faz com que o clube carioca se disponibilize a mostrar uma lista de zagueiros que já têm mapeados dentro da realidade financeira do Rubro-Negro.

“Alix é um jogador muito importante para o Atlético-GO, mas é um jogador que tem despertado muito interesse de grandes clubes. Então, chega a um ponto em que o jogador pressiona, empresário pressiona. A questão financeira pressiona. Um monte de coisa que temos que levar em consideração”, afirmou o presidente Adson Batista no CT do Dragão.

O jogador e seu empresário já aceitaram a oferta do Botafogo. Por esse motivo, existe um otimismo para concretizar a transferência nos próximos dias e reforçar o sistema defensivo com uma certa urgência. Por fim, depois do Atlético-GO recusar uma proposta de empréstimo, já abre a guarda para uma possível venda, que deve girar em torno de R$ 10 milhões