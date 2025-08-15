RB Leipzig paga 20 milhões de euros pelo atacante Rômulo, ex-Athletico

Rômulo se destacou na temporada passada pelo Göztepe, da Turquia - (crédito: Divulgação)

O RB Leipzig, da Alemanha, anunciou nesta sexta-feira (15) a contratação do atacante brasileiro Rômulo, revelado pelo Athletico-PR. Aos 23 anos, o jogador chega do Göztepe, da Turquia, por 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Porém, há a possibilidade de adicionais de até 5 milhões de euros (R$ 31,5 milhões) em bônus. O atleta assinou vínculo com o clube alemão até junho de 2030.

O Leipzig, assim, saiu na frente na disputa pela contratação do atacante. Fulham, Zenit, Fenerbahçe e Feyenoord estavam interessados no atleta.

Athletico enche o cofre com negociação

A negociação, aliás, também celebra uma boa notícia para o Athletico-PR e o Maringá, que detinham participações nos direitos econômicos do jogador. A operação rende cifras expressivas às duas equipes.

Do total de 20 milhões de euros, 4 milhões (representando 20%) foram divididos entre Athletico (2,8 milhões de euros, cerca de R$ 17,6 milhões) e Maringá (1,2 milhão de euros, cerca de R$ 7,5 milhões).

Inclusive, o mecanismo de solidariedade da Fifa gerou repasses adicionais de 2,8% (R$ 3,5 milhões) para o Athletico e 0,2% (R$ 252 mil) para o Maringá.

Somando todas as fases da trajetória de Rômulo, o Athletico já faturou cerca de R$ 36,8 milhões, desde sua saída para o Göztepe.

