‘Jô Gando em Casa’: grupo de samba do ex-Corinthians estreia com casa cheia em BH

Com o tantã nas mãos e um palco lotado à frente, Jô inaugurou na noite de quarta-feira (13) a roda de samba ‘Jô Gando em Casa’, no Santíssimo Lounge, bairro Castelo, em Belo Horizonte. O ex-atacante agora conduz apresentações semanais que prometem atrair um público fiel, com convidados especiais a cada novo show e ingressos a partir de R$ 20. A estreia, aliás, representou um golaço e contou com casa cheia.

As apresentações semanais ocorrerão sempre às quartas-feiras, mas o evento também contará com edições fora da capital mineira. Nesta sexta-feira (15), por exemplo, o grupo se apresenta no Ginásio Divino Ferreira Braga, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A proposta é levar a roda de samba para outras cidades de Minas Gerais e, futuramente, para diferentes estados.

“Sempre gostei [de samba]. Aprendi a tocar desde pequeno por causa da roda de samba que tinha em casa. Meu pai era treinador de futebol amador. Ele me levava para os campos, eu ficava na roda”, relembrou no podcast Bochechando. O ex-jogador toca tantã ao lado de outros sete músicos, reunindo repertório que remete às rodas tradicionais.

Jô, ex-Corinthians, fazendo sua estreia na percussão do grupo de pagode “Jo Gando em Casa”, ontem (13) a noite, em Belo Horizonte. ?????Instagram /leandrobrito_oficialpic.twitter.com/rOwEetMRrq — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 14, 2025

Carreira no futebol

Revelado pelo Corinthians em 2003, Jô construiu trajetória expressiva no Brasil e no exterior. Atuou por clubes como Manchester City, Everton, CSKA Moscou, Galatasaray, Internacional, Ceará, Amazonas e Itabirito. Isso sem mencionar passagens pela China, Japão e Emirados Árabes.

Defendeu o Atlético em 127 partidas entre 2012 e 2015, com 39 gols marcados no total. Pelo Galo, conquistou a Copa Libertadores da América (2013), a Copa do Brasil (2014), a Recopa Sul-Americana (2014) e dois títulos mineiros (2013 e 2014).

O ex-atacante também defendeu a Seleção Brasileira durante sua trajetória profissional. Foram 20 jogos, cinco gols e o troféu da Copa das Confederações de 2013.

Jô oficializa aposentadoria

A nova carreira surge em um contexto de mudanças pessoais e financeira. Isso porque em junho, o ex-jogador cumpriu sua terceira prisão em pouco mais de um ano por dívidas de pensão alimentícia. Ele acabou liberado após quitar os novos débitos, que, de acordo com a defesa, se acumularam pelo desequilibro entre os valores exigidos e a realidade de Jô.

“O não pagamento da pensão decorre de uma situação financeira que hoje é irreal. Ela não condiz com a realidade do ex-jogador. Cabe ressaltar que meu cliente não foge da sua responsabilidade, mas ela tem que ser adequada à sua realidade”, explicou o advogado Guilherme Motai.

Paralelamente ao lançamento do grupo de samba, o ex-atacante confirmou à mídia sua aposentadoria definitiva do futebol — repetindo decisão que já havia tomado em fevereiro de 2023.

