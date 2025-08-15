Brasileiros que ‘não deram certo fora’ mudam narrativas e ganham elogios da mídia europeia

O futebol brasileiro voltou a exportar notícias positivas para a imprensa europeia, mas desta vez sem transferências milionárias ou promessas ainda por confirmar. Desta vez, as reverências vêm de atletas que “não deram certo” no Velho Continente e buscam reencontrar o brilho em gramados nacionais. Casos, por exemplo, de Vitor Roque e Reinier.

A dupla transformou atuações decisivas em competições continentais em combustível para mudar a narrativa sobre seus nomes… E, por ora, conseguiram. O nome do atacante do Palmeiras e do meia do Atlético amanheceram com destaque especialmente na mídia esportiva espanhola, após as vitórias brasileiras na Libertadores e Sul-Americana, respectivamente.

O camisa 9 palmeirense, por exemplo, teve impacto imediato na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario, pela Libertadores. Ele precisou de meia hora para sofrer pênalti, contribuir com assistência e marcar o terceiro gol alviverde da noite. Uma atuação considerava “impecável” pelo jornal espanhol ‘AS’, que ainda o definiu como “um pesadelo para defesa”.

Antes questionado pela ausência de gols, o ex-Barcelona tem retomado sua confiança após chegar com rótulo de contratação mais cara da história do Palmeiras. Sua evolução física, de velocidade, precisão e oportunismo são notórios.

Domínio palmeirense no Peru

A noite foi verde no Estádio Monumental, em Lima. Gustavo Gómez converteu o pênalti sofrido por Vitor Roque, aos 07 minutos de jogo. Flavo López ampliou após troca de passes, e o próprio camisa 9 marcou o terceiro ainda na etapa inicial.

O Alviverde transformou o triunfo em goleada aos 75′, quando López aproveitou o rebote do goleiro adversário para marcar seu segundo da noite e fechar a conta. Com a larga vantagem, o Palmeiras pode perder por até três gols de diferença que avança às quartas de final da Libertadores.

A estreia de Reinier

Já o meio-campista, que sequer recebeu oportunidade no Real Madrid, precisou de cinco minutos para anotar sua primeira marca com a camisa do Atlético-MG. Cria do Flamengo, o jovem entrou aos 39 minutos da etapa final e, em sua primeira oportunidade, deu assistência de peito para Hulk virar a partida.

O ‘AS’ classificou a atuação do jovem como “estreia dos sonhos” e afirmou que “ainda há tempo para brilhar”, embora o meia precise recuperar seu auge físico. Autor da vitória, Hulk seguiu a linha espanhola e enalteceu o colega: “Quando o vi, sabia que a bola chegaria redonda”.

Virada atleticana em Belo Horizonte

O Godoy Cruz inaugurou o marcador com um belo chute de Andino no primeiro tempo. Contudo, os mandantes voltaram para etapa final com sede de reação: Cuello empatou após cruzamento de Arana, e Hulk garantiu a virada com assistência do estreante da noite.

Assim, o time mineiro leva a vantagem do empate à Argentina para o confronto de volta, na próxima quinta-feira (21), às 19h (de Brasília). O vencedor avança à próxima fase da Sul-Americana.

