Entenda os motivos que levaram o Santos a liberar João Paulo para o Bahia

O Santos acertou esta semana a saída de João Paulo para o Bahia, em uma negociação que incluiu contrapartidas consideradas estratégicas pela diretoria alvinegra. A principal delas foi a aquisição de mais 30% dos direitos econômicos do goleiro, tornando o Peixe dono de 100% do passe do atleta.

Com o novo acordo, João Paulo será emprestado ao Tricolor de Aço até junho de 2026. Contudo, ele terá cláusulas de desempenho que podem levar à compra definitiva ao fim da temporada. O valor da aquisição está fixado em cerca de 1,9 milhão de euros (R$ 11 milhões).

Além disso, o Santos também impôs outra condição para liberar o jogador: que ele abrisse mão de valores atrasados que o clube devia. O montante não foi divulgado, mas, segundo pessoas próximas, foi encarado pelo estafe do atleta como um gesto de “gratidão” ao clube, já que o próprio João pediu para sair em busca de mais tempo em campo.

No Bahia, a contratação atende a um pedido de Rogério Ceni por um novo camisa 1. O clube baiano ainda incluiu no pacote o perdão de uma dívida de 260 mil euros (R$ 1,6 milhão) do Santos, embora nenhum dos lados tenha revelado a origem exata desse débito.

O histórico recente entre os dois clubes já tinha registros de negociações ligadas a acertos financeiros. Tanto na venda de Jean Lucas para o Bahia, quanto na ida de Thaciano para o Santos, tratada na época como compensação de dívida.

João Paulo perdeu espaço no Santos

Revelado pelo próprio Santos, João Paulo foi titular por várias temporadas, mas perdeu espaço em 2024 após se recuperar de lesão, vendo Gabriel Brazão assumir a posição. Hoje, Brazão está na lista de inegociáveis. Assim, sem João Paulo, o reserva imediato passa a ser Diógenes, seguido por João Fernandes e goleiros da base.

