Corinthians anuncia renovação de contrato com a Nike até 2035

O Corinthians e a Nike oficializaram, nesta sexta-feira (15), a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo por mais dez anos. O novo vínculo, válido até o fim de 2035, pode render até R$ 1,3 bilhão ao clube, considerando pagamentos fixos, luvas, bônus por metas e outras premiações.

A relação entre Timão e Nike começou em 2003. Assim, ao anunciar a renovação, o presidente em exercício, Osmar Stabile, exaltou a força da parceria.

“A Nike vai muito além de ser nossa fornecedora. É uma parceira de muitos anos que faz parte da nossa história, que nos conhece, que está conosco nos momentos de glória e na construção da identidade que define o torcedor corintiano”, disse o mandatário

Meses atrás, a então gestão de Augusto Melo chegou a negociar com a Adidas e recebeu uma proposta bilionária. No entanto, a atual diretoria entendeu que havia alto risco jurídico em rescindir o vínculo com a Nike antes do prazo, optando por estender a parceria.

Para manter o Corinthians, a Nike apresentou uma proposta robusta: R$ 59 milhões fixos por temporada, corrigidos anualmente pelo IPCA. Aliás, a projeção da diretoria é de que o faturamento chegue a R$ 1,1 bilhão em dez anos, com potencial de ultrapassar esse valor.

O novo contrato entre Nike e Corinthians

Um dos pontos centrais do novo contrato é o aumento da oferta de produtos nas lojas físicas e digitais. A Nike se comprometeu a repassar ao menos R$ 38 milhões anuais em royalties, quase o dobro do acordo anterior. Se as vendas superarem R$ 152 milhões anuais, o Corinthians receberá um bônus de 25% sobre o excedente. Hoje o percentual é de 14%.

“Caminhar com o Corinthians por mais de duas décadas é uma honra imensa. Cada camisa, cada ativação e cada momento compartilhado reforçam nosso compromisso de seguir inovando e fortalecendo essa história juntos — afirmou Gustavo Furtado, CEO do Grupo SBF, operador da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil.

