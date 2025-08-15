Globo encaminha acordo para exibição de nova competição na TV; saiba mais

Cada vez mais estrelado, o Campeonato Saudita está próximo de ganhar espaço fixo na grade do SporTV. Isso porque o Grupo Globo encaminhou a compra dos direitos de transmissão e pretende exibir até três jogos por rodada no canal por assinatura. O acordo, se firmado, colocará Cristiano Ronaldo, João Félix, Karim Benzema e Darwin Núñez no alcance direto dos assinantes brasileiros — sem influenciar na presença do torneio em TV aberta, sob comando da Band.

O torneio ainda conta com a presença de brasileiros em destaque: Marcos Leonardo, Renan Lodi e Malcom servem de exemplos. Vale destacar que o início da temporada 2025/26 está marcado para o dia 28 de agosto, com transmissões já confirmadas. A Band exibe em TV aberta, enquanto o canal GOAT detém exclusividade no ambiente digital.

A exclusividade do canal GOAT, aliás, impede que o torneio seja incorporado ao novo projeto do Grupo Globo: a GE TV. O canal digital surge como uma espécie de concorrência à CazéTV e também foca na transmissão de competições distintas às consagradas na emissora.

Qual estratégia digital da Globo?

A emissora tem se empenhado no anseio de expandir-se no segmento online e, consequentemente, semear a marca. Não à toa, lançará a ‘GE TV’, canal gratuito no Youtube voltado para transmissões ao vivo, em setembro. O projeto envolve grandes nomes como Jorge Iggor, Bruno Formiga, Tossiro Neto e Mariana Spinelli — recém-contratados pelo canal.

A escolha por profissionais que não integravam o time de esportes da empresa reflete a intenção de atrair um público distinto, acostumados com outros conteúdos. Feita a dedo, a seleção priorizou, também, o impacto desses nomes no meio digital e na forma de se comunicar com os mais jovens.

Futebol saudita e contexto internacional

A Arábia Saudita segue um caminho muito símil ao do canal na busca pela consolidação no futebol global, com novas frentes. A chegada de Cristiano Ronaldo ao Al-Nassr, aliás, contribuiu muito para internacionalização da marca. Sua estratégia passa principalmente pelos investimentos pesados em atletas de elite, além da infraestrutura de ponta e contratos milionários.

Ao mesmo tempo, o país busca impulsionar sua imagem no cenário global visando a Copa do Mundo de 2034, que contará com 15 estádios distribuídos em cinco cidades. Apesar dos avanços no esporte, o governo saudita segue alvo de críticas da Anistia Internacional, que aponta violações de direitos humanos e restrições às liberdades civis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.