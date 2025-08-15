David Ricardo, do Botafogo, descarta atuar diante do Palmeiras: ‘Praticamente fora’

O Botafogo terá um novo problema no setor defensivo para a sequência da temporada. Afinal, depois de Kaio Pantaleão, Cuiabano e Bastos, David Ricardo sentiu dores na posterior da coxa direita no duelo com a LDU-EQU, pela Libertadores-2025. Com isso, Marçal, lateral de origem, deve voltar a atuar como zagueiro, caso a lesão do jogador, de 22 anos, se confirme.

“Eu já vinha sentindo desde o jogo contra o Bragantino. Senti contra o Bragantino, mas deu para continuar. Contra o Fortaleza, na forma como foi o jogo, não forcei tanto e não senti. Mas hoje o jogo estava muito de transição e, no final, a dor estava insuportável. Para não prejudicar a equipe, eu preferi sair. Vou fazer exames para ver o que vai ser. A dor ficou insuportável e preferi sair para não atrapalhar o time”, disse.

Com o problema físico, o jogador passará por exames nos próximos dias, mas praticamente descartou sua presença no jogo contra o Palmeiras, no domingo (17), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

“(Estou levando) De uma forma bem tranquila. Sempre estou me preparando para esses momentos. Estou me preparando para vestir a camisa do Botafogo e estou dando meu melhor em tudo que tenho feito. Agora é ver o que vai dar no exame para estar apto”, completou.

“Eu nunca machuquei a posterior, então é bem novo. Para o jogo contra o Palmeiras já estou praticamente fora. Tenho que fazer exames amanhã ou sábado, mas acredito que estou fora. Se não for nada grave, vou fazer de tudo para voltar o mais rápido possível para voltar na quinta”, concluiu.

