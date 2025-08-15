Mallorca x Barcelona: onde assistir e escalações

O Barcelona começa sua jornada de defesa do título do Campeonato Espanhol neste sábado (16). Os Culés estreiam na competição, fora de casa, contra o Mallorca, no Estadio Mallorca Son Moix, em Palma de Mallocar.
Na pré-temporada, o Barça realizou quatro amistosos, vencendo todos os jogos. Os três primeiros confrontos aconteceram em na Ásia, com vitórias contra Vissel Kobe, Seoul e Daegu, além da conquista do Troféu Joan Gamper, contra o Como. Já o Mallorca venceu o Sant Andreu, o Shabab Al-Ahli, Poblense e Hamburgo, empatou com Parma e foi goleado pelo Lyon.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela TV fechada na ESPN e pelo streaming, no Disney+.
Como chega o Mallorca
Depois de terminar na décima colocação na última edição de La Liga, os Piratas querem mais na temporada. A meta é conseguir uma vaga em uma competição europeia. Para a estreia, o Mallorca não terá Samu Costa. Além dele, Daniel Luna, Greif, Larin e Maffeo são dúvidas, por estarem em negociação com outros clubes.
Como chega o Barcelona
Na busca pela manutenção do título espanhol, o Barça estreia na temporada após turbulências por problemas financeiros, que impediram a inscrição de novos reforços. Rashford, por exemplo, não sabe se poderá jogar. Além disso, os Cúles não contam com Lewandovski, lesionado, e Ter Stegen e Dani Rodriguez.
MALLORCA X BARCELONA
Campeonato Espanhol – 1ª rodada
Data e horário: 16/8/2025 (sábado), às 14h30 (de Brasília)
Local: Estadio Mallorca Son Moix, Palma de Maiorca (Espanha)
MALLOCAR: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent e Mojica; Morlanes, Mascarell e Darder; Asano, Muriqi e Pablo Torre. Técnico: Jagoba Arrasate.
BARCELONA: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hans Flick.
