Caballero projeta duelo contra o Vasco e celebra primeiro gol pelo Santos

O atacante Gustavo Caballero projetou o confronto do Santos contra o Vasco neste domingo (17), às 16h, no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. O paraguaio destacou a força do grupo, que está há três jogos sem perder, e ressaltou a importância do apoio da torcida, que já comprou mais de 45 mil ingressos para o duelo.

“Nós estamos muito animados com esse apoio da torcida. Fico muito feliz de ver que a torcida está vindo e apoiando. Vai ser uma grande partida. Esperamos dar a eles a alegria que eles querem e merecem. Também estamos buscando lutar no topo. Acho que estávamos pensando muito em como estava a tabela de baixo. Mas agora já estamos querendo pensar na parte de cima. E isso passa por ganhar esse jogo domingo. Conseguindo a vitória nós começamos a ter sonhos maiores na competição”, afirmou Caballero.

O paraguaio foi destaque do Peixe na última rodada, contra o Cruzeiro. Entrando no segundo tempo, ele deu assistência para Guilherme empatar a partida e recebeu passe do próprio camisa 11 para virar o jogo. Assim, Caballero analisou a atuação decisiva em Minas Gerais e afirmou que quer repetir o desempenho.

“Muito feliz. Sabíamos que seria uma partida difícil, pois o Cruzeiro era um dos líderes do campeonato. Mas era uma partida para vencer e não só empatar. Entramos em campo sabendo disso e, graças a Deus, aconteceu. Também estou feliz pelo gol e pela assistência. Espero que seja o primeiro de muitos e que eu consiga trazer muita alegria para a torcida também. Vamos continuar trabalhando, pois temos que continuar evoluindo”, completou o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook