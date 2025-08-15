Palmeiras chega a acordo com o Rangers para contratar Jefté

O Palmeiras chegou a um entendimento com o Rangers FC, da Escócia, para contratar o lateral-esquerdo Jefté. O jogador também aceitou os termos oferecidos pelo Verdão, restando apenas a realização dos exames médicos e ajustes burocráticos para a oficialização do negócio. Os valores da negociação, entretanto, ainda é uma incógnita.

Prata da casa do Fluminense, Jefté será reserva imediato de Piquerez após a venda de Vanderlan para o Bragantino. Embora tenha feito parte da “Geração dos Sonhos” nas categorias de base do clube carioca, o lateral não chegou a estrear pelo time profissional, saindo em 2023 para o Apoel, do Chipre, quando tinha 19 anos.

Em seguida, transferiu-se de forma definitiva para o Rangers na temporada 2024/25, clube pelo qual disputou 52 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências. Nesta temporada 2025/26, já soma três jogos pelo time escocês. Em maio deste ano, Jefté foi eleito o melhor lateral-esquerdo do campeonato escocês, na campanha que levou o Rangers ao vice-campeonato nacional, atrás apenas do Celtic.

Além de Jefté, o Palmeiras também tem negociações avançadas para contratar Carlos Miguel. O goleiro do Nottingham Forest, da Inglaterra, já aceitou os termos do clube e aguarda a viagem ao Brasil para realizar exames médicos.

