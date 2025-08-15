São Paulo x Ferroviária (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Ferroviária decidem neste sábado (16/8), às 16h, no Morumbis, quem vai avançar para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. No jogo de ida, as equipes ficaram no 0 a 0, em Araraquara. Assim, quem vencer segue em busca do título da competição. Contudo, um novo empate, não importa o placar, leva a decisão das quartas de final para a disputa de penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e da TV Brasil.

Como chega o São Paulo

O Tricolor Paulista fez grande campanha na primeira fase, muito por conta do bom trabalho feito pelo técnico Thiago Viana. Aliás, na reta final da primeira fase, o São Paulo engatou sete partidas sem perder, sendo seis vitórias e um empate. Agora, a equipe vai em busca de repetir o feito do ano passado quando chegou na final da competição, mas perdeu na final para o Corinthians. Para isso, aposta na força da sua casa e da sua torcida para vencer a Ferroviária e seguir para a semifinal.

Como chega a Ferroviária