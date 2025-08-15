Santi Moreno é regularizado e está à disposição para estrear pelo Fluminense

Santiago Moreno é o novo reforço do Fluminense para a sequência da temporada - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense pode ter a estreia de mais uma reforço desta janela diante do Fortaleza. Trata-se de Santi Moreno, que teve seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. O confronto com o Leão do Pici, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Por outro lado, o jogador não poderá defender as cores da equipe no jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, contra o América de Cali. Isso porque não esteve entre os inscritos a tempo e só poderá estar em campo nas quartas de final, caso o time avance.

No momento, o Tricolor de Laranjeira ocupa a nona colocação, com 24 pontos. O Leão, por sua vez, soma apenas 15, na 18ª posição e amarga a zona de rebaixamento.

Elenco recheado de estrangeiros

Com a chegada do colombiano, o Fluminense terá em seu elenco onze atletas estrangeiros. No momento, a CBF permite que nove atletas nascidos fora do país estejam entre os relacionados para uma partida.

Revelado pelo América de Cali, adversário da equipe carioca nas oitavas da Sul-Americana, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura. Por fim, o atleta atua pela ponta direita e fez 110 jogos pela equipe norte- americana, com 22 gols marcados e 29 assistências, no total.

