Fluminense confirma saída de Paulo Baya, que deve assinar com o Ceará

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (15), a rescisão do empréstimo do atacante Paulo Baya, que deve assinar com o Ceará para o restante da atual temporada. Assim, o jogador, que pertence ao Primavera, de São Paulo, teve apenas 17 partidas com a camisa do Tricolor de Laranjeiras e dois gols marcados.

Dessa forma, o atleta viaja para Fortaleza, onde irá se apresentar ao Vozão. Destaque do Goiás na temporada passada, ele fez apenas quatro partidas neste Campeonato Brasileiro e poderá disputar a competição por outra equipe. Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada.

O jogador tinha vínculo de empréstimo com o clube carioca até o final de 2025, com uma opção de compra. No entanto, perdeu espaço desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e ficou no final da fila para uma oportunidade entre os titulares.

Além disso, teve somente 530 minutos em 17 partidas, o que dá uma média de 31 minutos por jogo. Ele teve mais oportunidades quando o técnico Mano Menezes esteve à frente da equipe.

Por fim, como o Fluminense segue ativo no mercado e reforçou seu setor ofensivo com a chegada de Santi Moreno, ex-Portland Timbers-EUA. A saída do atleta foi uma opção viável para gerar espaço na folha para a chegada de novos nomes.

