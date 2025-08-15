Athletico x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de uma reabilitação na Série B, Athletico e Cuiabá se enfrentam pela 22ª rodada da competição. A partida acontece na noite deste sábado (16), às 20h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O momento das duas equipes não é bom no torneio. O Furacão não se recuperou, mesmo com a classificação na Copa do Brasil, e está na 13ª colocação, com 26 pontos, e não vence há sete jogos. Já o Dourado, que estava no G4, teve um momento de oscilação e caiu para a oitava posição, com 31 pontos. Por conta disso Guto Ferreira foi demitido na última rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV fechada, pela ESPN, e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Depois de mais uma derrota de virada na competição, o Furacão tenta se reabilitar para voltar a se aproximar do G4, além de se distanciar da zona de rebaixamento. Para encarar o Cuiabá, Odair Hellmann deve voltar ao esquema de jogo com uma linha de quatro na defesa. No meio, o treinador tem uma dúvida entre a manutenção de Dudu Kogitzki ou a entrada de Luiz Fernando para reforçar o ataque.

Como chega o Cuiabá

O Dourado chega com novidade na sua comissão técnica. Guto Ferreira não resistiu a derrota contra o Avaí e foi demitido. Em seu lugar, a diretoria efetivou o auxiliar técnico Eduardo Barros, que já comandou o Amazonas neste torneio.

Campeonato Brasileiro Série B – 22ª rodada

Data e horário: 16/8/2025 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Benavídez, Belezi, Habraão e Esquivel; Felipinho, Patrick, Zapelli e Dudu Kogitzki (Luiz Fernando); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

CUIABÁ: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan e Sander; Calebe, Denilson e David Miguel (Jader); Carlos Alberto, Alejandro Martínez (De Lucca) e Alisson Safira Técnico: Eduardo Barros

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

