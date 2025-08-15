GE TV aposta em Brasileirão e Copa do Brasil para ‘bater de frente’ com a CazéTV

A Globo estruturou um plano ambicioso para a GE TV, seu novo projeto digital, no qual pretende exibir jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil para concorrer com a CazéTV. Além disso, o canal se move para transmitir partidas da Libertadores a partir das quartas de final do torneio. O pontapé do sistema está marcado para o dia 04 de setembro.

Conforme mencionado, o projeto pretende bater de frente com a CazéTV, no Youtube, com conteúdos gratuitos. A ideia se baseia, portanto, em exibir partidas que passam em TV aberta inspirado no modelo desenvolvido pelo streamer Casimiro Miguel. Neste contexto, a emissora entende que a Libertadores, por exemplo, poderá figurar na grade do Youtube, visto que detém os direitos da competição.

No caso do Brasileirão, o contrato com a Libra permite transmitir — sem restrições — jogos de clubes como Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Já as partidas envolvendo equipes da Liga Forte União, como o Corinthians, dependem de novas negociações. As negociações estão em andamento, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Estratégia digital da GE TV

O projeto usará o canal já existente do Globo Esporte no YouTube — que conta com mais de 6 milhões de inscritos. Contudo, o objetivo é oferecer uma programação reformulada e, por isso, investiu em novos nomes. O time esportivo da TV aberta e dos canais por assinatura seguirão seus compromissos, enquanto haverá uma nova equipe digital.

Nomes como Jorge Iggor e Bruno Formiga, contratados pela Globo, oficializaram suas saídas da TNT Sports na última quinta-feira (14). Bem como fez Mariana Spinelli na ESPN, e Luana Maluf com a Amazon Prime.

Modelo de exibição e contratos

O formato de transmissão seguirá o padrão da TV aberta, com acesso gratuito a alguns eventos, enquanto outros seguirão exclusivos dos canais por assinatura. O contrato da Copa do Brasil, válido até 2026, e os direitos da Libertadores em TV aberta sustentam a proposta de levar à GE TV jogos de apelo nacional e internacional.