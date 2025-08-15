Após amistosos com a Seleção sub-20, Isaque e Riquelme voltam ao Fluminense

Além de Santi Moreno, que foi regularizado no BID da CBF, o Fluminense terá mais dois reforços importantes para o duelo com o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Tratam-se de Isaque e Riquelme Felipe, promessas de Xerém, que voltaram aos treinos da equipe, no CT Carlos Castilho, depois de disputarem dois amistosos com a Seleção sub-20, contra o Paraguai. O confronto com o Leão do Pici está marcado para às 16h (de Brasília), neste sábado (16).
O ponta foi titular no primeiro jogo do Brasil contra o Paraguai, vencido por 2 a 0. Já no segundo, ambos iniciaram no banco, mas o meio-campista entrou e estufou a rede no triunfo por 2 a 1.
Dessa forma, os dois confrontos fizeram parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo Sub-20, que ocorre entre setembro e outubro no Chile. Vale lembrar que ambos são da geração conhecida como “Esquadrilha 07” (nascidos em 2007), que fez sucesso na base de Xerém.
Entre eles, Riquelme Felipe foi quem mais teve oportunidade entre os profissionais. No entanto, passou por dificuldades em virtude de uma lesão que o afastou dos gramados por mais de um mês. Ele teve, na ocasião, uma entorse grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
Isaque, por sua vez, também teve uma lesão neste período, que coincidiu com a chegada de Renato Gaúcho, algo que atrasou também a sua entrada no time. Na época, ele teve uma contusão grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw