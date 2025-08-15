Após amistosos com a Seleção sub-20, Isaque e Riquelme voltam ao Fluminense

Além de Santi Moreno, que foi regularizado no BID da CBF, o Fluminense terá mais dois reforços importantes para o duelo com o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Tratam-se de Isaque e Riquelme Felipe, promessas de Xerém, que voltaram aos treinos da equipe, no CT Carlos Castilho, depois de disputarem dois amistosos com a Seleção sub-20, contra o Paraguai. O confronto com o Leão do Pici está marcado para às 16h (de Brasília), neste sábado (16).

O ponta foi titular no primeiro jogo do Brasil contra o Paraguai, vencido por 2 a 0. Já no segundo, ambos iniciaram no banco, mas o meio-campista entrou e estufou a rede no triunfo por 2 a 1.

Dessa forma, os dois confrontos fizeram parte da preparação da Seleção para a Copa do Mundo Sub-20, que ocorre entre setembro e outubro no Chile. Vale lembrar que ambos são da geração conhecida como “Esquadrilha 07” (nascidos em 2007), que fez sucesso na base de Xerém.