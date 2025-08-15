Noivado de Cristiano Ronaldo desafia tradições e causa surpresa na Arábia Saudita

A decisão de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez em escolher a capital saudita como palco para oficializar o noivado provocou espanto entre sauditas. Isso porque o pedido feito com um anel de alto valor destacou, sobretudo, o contraste com as raízes conservadoras do país. Embora suavizada atualmente, a realidade impedia, até poucos anos, a convivência de casais sem união formalizada. Mas ainda há estranheza por trás dessa ideia.

Acompanhados dos filhos, o casal reside na Arábia Saudita sem formalizar a união desde 2022. A legislação do país não é explícita sobre a coabitação de parceiros não casados, mas, historicamente, trata-se de uma prática altamente desencorajada ou até punida.

Ainda de acordo com O Globo, não houve confirmação oficial sobre eventuais permissões concedidas ao craque do Al-Nassr.

Mudanças graduais e imagem pública

As transformações implementadas pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman vêm remodelando a vida social saudita. Entre os avanços, está o direito de dirigir para mulheres, conquistado em 2018, e a ampliação de eventos culturais e esportivos.

Nesse ambiente de flexibilização parcial, o astro se tornou peça-chave da estratégia do governo para reforçar a imagem internacional do país. Georgina, por sua vez, adaptou-se à nova rotina e participa de compromissos sociais e viagens, com registros para seu reality na Netflix.

O atacante já havia declarado em entrevistas anteriores que o casamento aconteceria quando “sentissem aquele clique”. O casal se conheceu em 2016, e o namoro sempre foi cercado de expectativas quanto ao noivado.

Repercussão digital

Já a reação nas redes sociais seguiu pela predominância de opiniões ligadas às transformações recentes. O anúncio rapidamente dominou os assuntos no país, com mistos de comentários entre felicitações e ironias pela “demora”.

Memes também viralizaram numa comparação do período de convivência à tradicional fase de “nos conhecermos” presente em algumas famílias. Outros, por sua vez, sugeriram que o astro “trabalhou dois anos na Arábia Saudita para poder se casar”.

Ostentação de Cristiano Ronaldo

O anel entregue à noiva está avaliado em até US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões na cotação atual). Composta por três diamantes que somam 40 quilates, a peça tem valor comparável ao de um superesportivo raro.

O presente, além de simbolizar o compromisso, reforça o estilo de vida luxuoso cultivado pelo casal, detentor de uma das maiores fortunas do esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.