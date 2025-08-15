Ceará x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Abrindo o returno do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Bragantino, em duelo válido pela 20ª rodada da competição. A partida acontece na tarde deste sábado (16), na Arena Castelão, em Fortaleza. No primeiro turno, as equipes empataram em 2 a 2.

As equipes chegam de derrota, mas em momentos diferentes. Depois de dois bons resultados contra Cruzeiro e Palmeiras, o Vozão perdeu de virada para o Palmeiras, mas terminou o primeiro turno com a melhor campanha dos últimos cinco anos. Já o Massa Bruta não vence há mais de um mês e acumula uma sequência de cinco derrotas consecutivas.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Ceará

Depois de encerrar o primeiro turno com uma campanha acima das últimas temporadas, o Vozão tenta começar o returno ingressando na primeira página da tabela. Para o duelo, Léo Condé deve ter o elenco completo, entre os jogadores que já estavam à disposição. Já os reforços recém-apresentados, como Vina, Zanocelo e Rodriguinho, ainda ficam de fora da partida.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta tenta se recuperar após uma sequência negativa na competição. Nesta semana, a lista de desfalques de Fernando Seabra ganhou mais um nome. O atacante Isidro Pitta lesionou a coxa e fica de fora da partida. Por outro lado, o treinador poderá contar com o lateral-esquerdo Vanderlan, apresentado nesta semana, e está relacionado para a partida em Fortaleza.

CEARÁ X BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 16/8/2025 (dia da semana), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson, e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano, Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul Técnico: Léo Condé.

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Fabinho e John John; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

