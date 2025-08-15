Thiago Silva volta a treinar em campo e se aproxima de retorno no Fluminense

O Fluminense teve mais uma boa notícia para a sequência da temporada. Afinal, Thiago Silva, capitão da equipe carioca, voltou a realizar atividades em campo, no CT Carlos Castilho, e se aproxima de retornar aos gramados. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Monstro sofreu uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita na vitória sobre o Grêmio, no último dia 2 de agosto. Ele, então, tem previsão de recuperação de até quatro semanas, de acordo com nota oficial do clube.

No momento, o zagueiro está em fase de transição e faz algumas atividades separado do restante do elenco. Por outro lado, o clube trata o retorno do atleta, de 40 anos, com cautela. O foco é contar com ele no duelo com o Bahia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 28 de agosto, em Salvador.

Além disso, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes já treina com o grupo na reta final da transição e pode aparecer na lista de relacionados para o jogo com o Fortaleza. O confronto ocorre neste sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada. Outro nome que também pode retornar ao time é Nonato, que foi desfalque contra o América de Cali, na Colômbia.

Por fim, o Tricolor de Laranjeiras ocupa a nona colocação, com 24 pontos. O Leão, por sua vez, soma apenas 15, na 18ª posição e amarga a zona de rebaixamento.

