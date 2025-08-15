STJD remarca julgamento, e Ronaldo poderá pelo Internacional pelo Brasileirão

O Internacional não terá qualquer impeditivo em escalar Ronaldo no duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no próximo domingo (17). A sua presença estava em risco, já que ele seria alvo de julgamento pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Contudo, uma falha interna exigiu que se postergasse a sessão e avaliação do caso. Com isso, a tendência é de que o anúncio da remarcação aconteça em breve.

A audiência deveria ocorrer na última quinta-feira (14), mas a 4ª Comissão Disciplinar teve uma eventualidade, que impediu a realização da sessão. Deste modo, o departamento jurídico do Inter não precisou apresentar a defesa de Ronaldo.

Assim, o Colorado espera a divulgação da nova data para o julgamento. A previsão é de que a instituição jurídica remarque a audiência para as próximas semanas. A denúncia ao jogador surgiu depois da expulsão contra o Sport, que ocorreu em maio, em Recife.

Com isso, a infração se encaixa no artigo 254 inciso 1º do CBJD. A alegação é que Ronaldo teve “conduta contrária à disciplina ou ética desportiva”. Portanto, ele pode receber como punição entre quatro a 12 jogos de suspensão.

Internacional empresta atacante pouco utilizado

O Internacional cedeu o atacante Gabriel Barros mais uma vez por empréstimo. Seu novo destino é o Botafogo-SP, de Ribeirão Preto, até o término da Série B. Ele estava no Criciúma desde o começo do ano, mas tinha pouca minutagem pela equipe do interior de Santa Catarina.

O jogador de 23 anos acertou a transferência para o Colorado em 2023, depois de se destacar pelo Ituano, na edição de 2022 da Série B. Entretanto, em quase um ano no Inter, ele atuou em apenas sete ocasiões. Seu contrato é válido até o fim de 2027.

Sem tanto espaço no Internacional, Gabriel teve algumas experiências por empréstimo. Primeiramente, ele defendeu o Atlético-GO e depois o Avaí. Este ano, transferiu-se para o Criciúma. Contudo, em todos os três não teve êxito em engatar uma sequência de partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook