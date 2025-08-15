Barcelona renova contrato de Koundé até 2030

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (15) a renovação do contrato de Jules Koundé até 2030. O zagueiro francês celebrou o acordo e destacou como tudo aconteceu rapidamente.
“Foi bem rápido. Eu e o clube tínhamos a mesma ideia: continuar. Estou muito feliz aqui, me sinto bem. Todo ano brigamos por todos os títulos e nunca pensei em sair”, disse o francês.
Além do aspecto esportivo, o novo vínculo também ajuda o clube na parte financeira. Isto porque o Barcelona poderá diluir o salário de Koundé por mais três temporadas, o que dá mais espaço no fair play financeiro para registrar novas contratações.
Contratado em 2022 junto ao Sevilla para reforçar a zaga, Koundé se firmou como titular na lateral direita. Aos 26 anos, foi o quarto jogador mais utilizado pelo técnico Hansi Flick na última temporada, com mais de 4 mil minutos em campo.
