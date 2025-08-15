Sport x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e São Paulo medem forças neste sábado (16/8), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão conseguiu sua primeira vitória na competição em seu último compromisso, mas ainda amarga a lanterna com apenas nove pontos e precisa de um milagre para evitar o rebaixamento. Já o Tricolor vem em ascensão, após vencer seus últimos cinco jogos no torneio e subir para a sétima colocação, colando no G6.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, Premiere e Record.

Como chega o Sport

O Leão da Ilha busca a segunda vitória consecutiva, algo que não acontece desde março, quando ainda disputava o Campeonato Pernambucano. Apesar de ainda amargar a lanterna da competição, o time de Daniel Paulista vive um momento de evolução. Afinal, são quatro jogos sem perder incluindo três empates. Contudo, a situação no Brasileirão ainda é delicada e o Sport precisa de uma campanha de campeão para escapar do rebaixamento.

Como chega o São Paulo

Já o São Paulo vem de um bom momento na temporada. Afinal, já são seis jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, sendo cinco vitórias seguidas, que fizeram a equipe de Hernán Crespo deixar a parte de baixo da tabela e se aproximar do G6. Contudo, a cabeça do Tricolor está neste momento na Libertadores. No meio de semana, o Soberano encara o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da competição, no Morumbis, após empatar sem gols na Colômbia.

Assim, Crespo deve mandar uma equipe alternativa para o duelo em Recife. Os meio-campistas Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Oscar (fratura na coluna lombar) e os atacantes Calleri (cirurgia no joelho esquerdo) e Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo) ainda não têm previsão de retorno. Além disso, Lucas Ferreira e Jandrei deixaram o clube recentemente. Contudo, o time do São Paulo deve estar lotado de reservas para enfrentar o Sport.

SPORT X SÃO PAULO

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 16/08/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Carius; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO: Young, Alan Franco, Igão e Sabino; Maik, Luan, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreira (Tapia) e André Silva (Dinenno). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

