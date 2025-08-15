Rayo Vallecano estreia com o pé direito em LaLiga com vitória sobre o Girona

O Rayo Vallecano estreou com o pé direito na edição 2025/26 de LaLiga. Nesta sexta-feira (15), a equipe foi à Catalunha e venceu o Girona por 3 a 1, com gols de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón. Joel Roca descontou na etapa final.
O destaque do duelo foi De Frutos, que abriu o placar aproveitando erro do goleiro Gazzaniga na pequena área. Em seguida, deu assistência para o segundo gol e depois sofreu pênalti, que gerou o terceiro da equipe e gerou a expulsão do goleiro adversário. Tudo isso no primeiro tempo.
Depois do intervalo, o Girona foi para cima do Rayo Vallecano e diminuiu aos 12 minutos, quando Joel Roca recebeu passe de Tsygankov e fuzilou as redes. Porém, com um a menos, não teve forças para reagir.
Já o Barcelona vai a campo neste sábado, às 14h30 (de Brasília), contra o Mallorca. O Real Madrid, por sua vez, joga somente na terça-feira diante do Osasuna, no Santiago Bernabéu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.