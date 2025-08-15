Neymar e Coutinho projetam reencontro após cinco anos

O domingo (17/8) representará um grande dia para o futebol brasileiro. Afinal, quando Santos e Vasco – duas das mais pesadas camisas do país – entrarem em campo, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Brasileirão, um importante reencontro será realizado. Ninguém menos que Neymar e Philippe Coutinho, craques contemporâneos e que fizeram história atuando juntos pela Seleção Brasileira, voltarão a se enfrentar e até comentaram sobre o reencontro.

A última (e única) vez que isso ocorreu de maneira oficial foi no em agosto de 2020, ou seja, há praticamente cinco anos. Foi na final da Champions League 2019/20, em Lisboa, em Portugal. Na ocasião, Neymar era o camisa 10 do PSG, que chegava à sua primeira final de Liga dos Campeões. Coutinho estava do outro lado, utilizando a 10 do Bayern de Munique, que viria a ser campeão ao vencer por 1 a 0. O meia do Vasco, no entanto, saiu do banco durante o prélio.

Craques comentam reencontro

À TV Globo, Neymar comentou o reencontro com seu amigo. Ele lembrou de uma outra partida em que decidiram um título em lados opostos, mas pela categoria sub-17. Na ocasião, o Vasco de Coutinho levou a melhor sobre o Santos de Ney.

“Reencontrar meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade, é um cara que eu sempre torci, sempre admitirei. Mesmo jogando junto por muito tempo, a gente se conhece desde pequeno. Reencontrar em campo, jogando nos nossos clubes, a última vez que aconteceu, que eu me lembre, foi no sub-17, tivemos uma final Santos x Vasco. Vasco acabou sendo campeão. Agora, ele é meu amigo, mas espero que o Santos possa sair vencedor”, afirmou.

Coutinho também projetou o duelo, celebrando o fato de Neymar ter voltado ao Brasil. Ao canal do Vasco no YouTube, o camisa 10 projetou o jogão contra o Peixe, domingo, no Morumbis.

“Reencontro muito bacana. Eu falei para ele quando ele voltou para o Brasil que, para o Brasileirão, é um privilégio muito grande ter ele aqui. A gente é amigo, mas claro que quando a bola rolar domingo é cada um defendendo o seu, dando seu melhor. Vai ser um bom reencontro. Jogamos juntos bastante tempo. Domingo é cada um defendendo o seu”, afirmou.

Aproveitamento de Neymar e Coutinho juntos é incrível

A última vez em que dividiram o mesmo palco foi em 2022, em goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo daquele ano, no Qatar. Ao todo, disputaram 41 partidas juntos, sendo 20 amistosos, 15 jogos de Eliminatórias, cinco de Copa do Mundo e uma de Copa América. Tudo isso, é claro, pela Seleção Brasileira. Há também outros três jogos pelo Mundial Sub-17 de 2009, aliás. Juntos, possuem um absurdo aproveitamento de 76,5% dos pontos disputados, perdendo somente cinco das 44 partidas.

