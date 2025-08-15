InícioEsportes
Esportes

Atlético anuncia novo terceiro uniforme com destaque para o Galo

Atlético divulga nova terceira camisa em alusão ao marcote "Galo Doido"

Atlético divulga nova terceira camisa em alusão ao marcote
Atlético divulga nova terceira camisa em alusão ao marcote "Galo Doido" - (crédito: Foto: Divulgação/Atletico-MG)

O Atlético lançou seu terceiro uniforme nesta sexta-feira (15). A peça tem o preto como a cor predominante, mas também com detalhes em cobre nas laterais. A vestimenta também conta com a referência do Galo Doido e há a presença de suas penas em movimento. O animal representa o mascote da equipe desde 1940.

A expectativa é de que o time mineiro faça a estreia do seu novo conjunto contra o Grêmio, na Arena MRV, no próximo domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão.

Inclusive, o clube explicou o simbolismo das penas do Galo Doido: “a força que resiste, a garra que levanta e a paixão que não se acaba”. O Atlético decidiu selecionar atletas do time feminino e masculino para serem modelos no anúncio. No caso, o zagueiro Lyanco e o atacante Hulk pelo lado dos homens, além da lateral Clarinha e a meio-campista Lari Sanchez representando as mulheres.

O cobre está presente também no espaço em que está exposto a marca da fornecedora, a Adidas, que está em seu último de ano de contrato com o Galo. Por sinal, a partir de 2026, o clube já tem um acordo para a Nike passar a ser sua fornecedora de material esportivo. O Atlético já iniciou a venda dos seu novo terceiro uniforme através da sua loja online. O custo varia entre R$ 349 na versão infantil, além de R$ 399 nas versões feminina e masculina.

Atlético ainda não conta com um time titular definido

Após a vitória de virada sobre o Godoy Cruz pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, na última quinta-feira (14), o técnico Cuca reconheceu que um empecilho lhe acompanha na temporada. No caso, o comandante admitiu que ainda não teve êxito em definir um time titular. A principal justificativa é pelo calendário caótico, com sequência de jogos exaustivos em um curto intervalo de dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/08/2025 18:11
    x