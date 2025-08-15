Liverpool estreia na Premier League com vitória sobre o Bournemouth

A Premier League está de volta. Atual campeão inglês, o Liverpool venceu o Bournemouth por 4 a 2, nesta sexta-feira (15), em Anfield, na partida de estreia das equipes na competição. Os donos da casa abriram uma vantagem de 2 a 0 com gols do estreante Ekitiké e Gakpo, mas levaram um susto dos adversários, que reagiram com dois gols de Semenyo. Porém, na reta final da partida, Chiesa e Salah confirmaram o triunfo neste grande duelo que abriu a edição 2025/26 do Campeonato Inglês.

LEIA MAIS: Barcelona renova contrato de Koundé até 2030

Além disso, a partida desta sexta-feira teve diversas homenagens para Diogo Jota e marcou o jogo de número 300 do goleiro Alisson com a camisa do Liverpool.

O técnico Arne Slot colocou logo de cara vários dos reforços contratados para esta temporada e a estratégia funcionou. Assim, o lateral-direito Frimpong, de Kerkez na lateral-esquerda, de Wirtz no meio, e Ekitiké no ataque.

Por outro lado, Bournemouth perdeu dez jogadores nesta janela de transferências: sete vendidos, dois emprestados e um que retornou para o Chelsea ao fim do empréstimo — Kepa, que era o goleiro titular na última temporada. No entanto, o time mostrou que tem condições de competir em alto nível nesta edição da Premier League.

O duelo em Anfield foi o único da primeira rodada da Premier League 2025/26 nesta sexta-feira, enquanto Leeds e Everton encerram a rodada na segunda-feira (18).

O jogo

O Liverpool, atual campeão da Premier League, teve uma estreia mais complicada do que esperava. Isto porque o Bournemouth segurou a pressão inicial dos donos da casa e ainda conseguiu criar uma grande oportunidade com Tavernier. Os Reds tiveram dificuldades para construir jogadas na maior parte do primeiro tempo, mas encontrou o gol aos 36 minutos, em uma jogada de insistência, talento e um pouco de sorte do atacante Ekitiké.

O Liverpool voltou do intervalo e ampliou logo com quatro minutos. Ekitiké ajeitou para Gakpo na área e o atacante finalizou no cantinho para deixar os donos da casa com boa vantagem. No entanto, o Bournemouth começou a levar perigo em contra-ataques e, aos 18 minutos, Semenyo diminuiu o placar e colocou emoção na reta final da partida. Além disso, Semenyo mostrou personalidade, partiu do campo de defesa e finalizou no canto para deixar tudo igual aos 30 minutos. Porém, o Liverpool reagiu. Chiesa saiu do banco e recolocou o time na frente, aos 42 minutos. Nos acréscimos, foi a vez de Salah anotar o quarto e confirmar a vitória.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/8)

Liverpool 4×2 Bournemouth

Sábado (16/8)

Aston Villa x Newcastle – 8h30

Brighton x Fulham – 11h

Sunderland x West Ham – 11h

Tottenham x Burnley – 11h

Wolves x Manchester City – 13h30

Domingo (17/8)

Chelsea x Crystal Palace – 10h

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Manchester United x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (18/8)

Leeds x Everton – 16h

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.