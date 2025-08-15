InícioEsportes
Esportes

Fluminense anuncia saída de atacante

Fluminense anuncia saída de atacante

Fluminense anuncia saída de atacante - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Fluminense anuncia saída de atacante - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (15/8) a rescisão do atacante Paulo Baya, de 26 anos. O jogador, que estava emprestado pelo Primavera (SP), seguirá para o Ceará.

Através de suas redes sociais, o Tricolor informou o fim do vínculo de empréstimo do atleta. Ele chegou após se destacar no Goiás em 2024. Foi quando realizou 52 partidas, anotando 19 gols e seis assistências.

LEIA MAIS: Fluminense x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

No Flu, porém, a história foi outra. Afinal, atuou somente em 17 partidas, sendo a última na estreia no Mundial de Clubes, em empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund (ALE), dia 17 de junho. Ele foi titular apenas quatro vezes, anotando dois gols e uma assistência. Além disso, teve 530 minutos em 17 partidas, o que dá uma média de 31 minutos por jogo. Ele teve mais oportunidades quando o técnico Mano Menezes estava à frente da equipe.

Dessa forma, Paulo Baya deverá chegar neste fim de semana a Fortaleza para assinar contrato de empréstimo com o Ceará. Recentemente, o camisa 77 chegou a ser sondado pelo Atlético-GO, porém a negociação ficou estagnada.

Confira o anúncio do Fluminense

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/08/2025 18:41
    x