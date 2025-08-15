Al-Nassr anuncia Kingsley Coman após dez anos no Bayern

O Al-Nassr oficializou nesta sexta-feira (15) a contratação de Kingsley Coman, que deixa o Bayern de Munique após dez temporadas vitoriosas. O atacante francês, de 29 anos, assinou por três anos com o clube saudita, que desembolsou cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) para tirá-lo da Alemanha.
Para anunciar o reforço, o Al-Nassr usou uma animação comparando sua velocidade à de Usain Bolt e do personagem Flash. Coman chega para integrar um ataque estrelado, ao lado de Cristiano Ronaldo, João Félix e Sadio Mané.
No Bayern de Munique, o francês disputou 45 partidas na última temporada, marcando nove gols e dando cinco assistências. Ele vestirá a camisa 21 no novo clube.
