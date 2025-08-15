Atlético recusa proposta de R$ 19 milhões do futebol árabe por Gustavo Scarpa

O Atlético recusou uma proposta oficial pelo meia Gustavo Scarpa. O clube, de fato, rejeitou uma oferta do Al-Taawoun, da Arábia Saudita. O valor oferecido, de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19 milhões), não agradou. A diretoria do Galo, portanto, decidiu não avançar com a negociação. O jogador, que atualmente é titular, permanece no clube por enquanto.

O interesse no futebol de Scarpa, aliás, partiu diretamente do técnico do time árabe. O brasileiro Péricles Chamusca desejava muito a contratação do meia. Em uma entrevista recente, ele já havia confirmado a intenção de buscar o jogador. “É real, foi indicação nossa, e o clube fará uma proposta oficial”, disse Chamusca na ocasião.

A diretoria do Atlético, contudo, não se interessou pelos valores apresentados. O clube pagou cerca de R$ 27 milhões para contratar o jogador no fim de 2023. A oferta saudita, portanto, ficou consideravelmente abaixo do investimento feito. O meia, que tem contrato até 2027, é considerado hoje uma peça importante no esquema tático.

A permanência, de fato, marca uma grande volta por cima do jogador no clube. No início do ano, ele chegou a notificar o Atlético por conta de atrasos salariais. O camisa 10, inclusive, chegou a ser vaiado pela torcida em uma partida. Hoje, no entanto, ele é titular absoluto e peça fundamental no time comandado por Cuca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.