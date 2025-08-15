Equilíbrio de sobra nas oitavas de final da Libertadores

O Palmeiras foi o grande destaque dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Em Lima, a equipe paulista não tomou conhecimento do Universitário e goleou por 4 a 0, carimbando o passaporte para as quartas. Em relação aos outros quatro brasileiros no torneio, a disputa da vaga está aberta.

No duelo ‘caseiro’ na competição continental, Flamengo e Inter fizeram a primeira partida no Maracanã. Na etapa inicial, com amplo domínio, o Rubro-Negro abriu 1 a 0 e perdeu a oportunidade de se aproximar da classificação. No segundo tempo, o time gaúcho equilibrou as ações e teve chances de igualar o marcador. Na volta, no Beira-Rio, o clube carioca tem a vantagem do empate, mas a tarefa não será das mais simples.

No Nilton Santos, o Botafogo abriu o placar com 15 segundos sobre a LDU e deu a impressão de que venceria com facilidade. No entanto, não foi o que ocorreu. Mesmo tendo mais qualidade, o Alvinegro diminuiu a pressão, teve problemas para controlar a partida, mas levou o 1 a 0 até o fim. Na volta, na altitude de Quito, terá que se desdobrar para assegurar a vaga, mesmo podendo empatar.

O São Paulo visitou o Atlético Nacional e escapou da derrota por obra do acaso, em Medellín. Os colombianos foram donos do jogo, perderam dois pênaltis e muitas oportunidades de gol. O resultado deixa o time paulista a uma simples vitória de avançar atuando no Morumbi. Porém, o adversário já mostrou o quanto é perigoso.

O Fortaleza recebeu o Vélez Sarsfield no Castelão e não saiu do 0 a 0, num jogo fraco tecnicamente e de pouquíssimas chances. Melhor para a equipe argentina, que fará a segunda partida em casa. Porém, apesar da péssima fase, o clube cearense pode voltar com a vaga.

Jogos de volta da Libertadores prometem muito

O equilíbrio nos duelos foi tão grande que, à exceção do Palmeiras, nenhum jogo teve mais de um gol. Por isso, na semana que vem, indefinição é a palavra que marca as partidas de volta. Para os brasileiros, a certeza é de que a vaga só virá com muita disposição, luta e, claro, bom futebol. Puro suco de Libertadores.

