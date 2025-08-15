Vitória x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

A 20ª rodada do Brasileirão, que abre o segundo turno, apresenta um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Neste sábado (16), o Vitória recebe o Juventude às 18h30 (horário de Brasília), no Barradão. A partida coloca frente a frente o 16º colocado contra o penúltimo, em um jogo de seis pontos para as pretensões de ambos.

O duelo é marcado por um reencontro especial e por uma crise de lesões dos dois lados. O técnico Thiago Carpini, que deixou o Vitória no mês passado, retorna ao Barradão agora no comando do Juventude. Além disso, ambas as equipes vivem uma péssima fase no campeonato e chegam para o confronto recheadas de desfalques.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Vitória

O Vitória chega para a partida pressionado e com a obrigação de vencer em casa. A equipe é a primeira fora da zona de rebaixamento e vem de uma derrota para o São Paulo, que foi precedida por três empates. Como o time ainda não venceu fora de casa no torneio, somar pontos no Barradão é fundamental para tentar sair da parte de baixo da tabela.

A situação do Leão da Barra é agravada por um “panorama gravíssimo de desfalques”. São dez ausências no total. Os jogadores Zé Marcos e Ronald estão suspensos. Além da dupla, outros oito atletas estão no departamento médico: Matheuzinho, Claudinho, Raúl Cáceres, Baralhas, Jamerson, Kauan, Rúben Ismael e Willian Oliveira.

Como chega o Juventude

O Juventude chega a Salvador em uma situação ainda pior que a do adversário. A equipe gaúcha amarga a penúltima posição do campeonato, com apenas 14 pontos. O momento do time é péssimo, com uma sequência de quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o que torna a busca por pontos fora de casa ainda mais urgente.

O técnico Thiago Carpini, que reencontra seu ex-clube, também tem que lidar com uma longa lista de problemas. São cinco jogadores entregues ao departamento médico e que não participam da partida. São eles: Lucas Fernandes, Rafael Bilu, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Ewerthon, o que limita bastante as opções para escalar a equipe.

VITÓRIA X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 16/8/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Barradão, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ryller, Pepê e Romarinho; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

