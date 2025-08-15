Wolves x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

O City, comandado por Pep Guardiola, vai fazer sua estreia na Premier League 2025/26. Neste sábado (16), o time de Manchester visita o Wolverhampton às 13h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, na estreia das equipes nesta edição do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Wolves

O time comandado pelo técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, teve o colombiano Jhon Arias como principal reforço nesta janela de transferências e promete brigar mais uma vez pela primeira metade da tabela da Premier League. No entanto, o Wolves também perdeu o brasileiro Matheus Cunha, vendido ao United.

Ao mesmo tempo, o Wolverhampton precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Leon Chiwone, Yerson Mosquera e Fábio Silva, lesionados, estão fora da partida deste sábado.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City fez uma reformulação no elenco após uma temporada ruim em 2024/25, que terminou sem títulos importantes para a equipe. Assim, o clube contratou nomes como os meias Rayan Cherki, do Lyon, e Tijjani Reijnders, do Milan. Além disso, o City ainda tirou o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri do próprio Wolves.

Por fim, Guardiola não poderá contar com Kovacic, lesionado, enquanto Rodri, se tiver condições, deve começar a partida no banco de reservas.

WOLVES X MANCHESTER CITY

1ª rodada da Premier League 2025/26

Data-Hora: sábado, 16/08/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).

WOLVES: José Sá; Doherty, Agbadou e Toti; Hoever, João Gomes, André e Wolfe; Fer López, Strand Larsen e Jhon Arias. Técnico: Vitor Pereira.

MANCHESTER CITY: Ederson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Aït-Nouri; Nico González, Reijnders e Gündogan; Foden, Haaland e Marmoush. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Jarred Gillett (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

