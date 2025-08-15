‘Estou muito feliz por estar de volta’, diz Rafael Tolói ao ser anunciado pelo São Paulo

O São Paulo anunciou um reforço de peso e experiência para a sua defesa. O zagueiro Rafael Tolói, de 34 anos, está oficialmente de volta ao clube. O anúncio ocorreu na noite desta sexta-feira (15). O jogador, que estava livre no mercado, assinou um contrato válido por duas temporadas. Em suas primeiras palavras, o atleta comemorou muito o retorno ao Tricolor.
O zagueiro, de fato, fez questão de mandar um recado direto para a torcida. Ele agradeceu o carinho que recebeu nas redes sociais desde que os rumores começaram. Sobre o retorno, Tolói se mostrou bastante contente e motivado.
“Torcida são paulina, obrigado pelo carinho e pelas mensagens (…) Estou muito feliz, por estar de volta e estamos juntos. Um abraço!”, disse o defensor.
Esta, inclusive, será a segunda passagem de Rafael Tolói pelo São Paulo. Em sua primeira jornada no clube do Morumbi, ele conquistou um título muito importante. O zagueiro foi um dos campeões da Copa Sul-Americana de 2012. Em 2015, contudo, ele foi negociado com a Atalanta, da Itália, onde permaneceu por dez anos.
O experiente zagueiro, enfim, chega para reforçar um setor desfalcado no momento. Atualmente, o time conta com o titular Arboleda no departamento médico. Tolói, portanto, chega para brigar por uma posição no time titular de Hernán Crespo. Ele disputará uma vaga na zaga com Alan Franco, Ferraresi e Sabino.
